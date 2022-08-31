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傳蘋果XR設備擬於Q4量產 預計初期出貨量為數十萬套
集微網消息，8月31日，據BusinessKorea援引NH Investment & Securities分析師撰寫的報道稱，蘋果新的擴展現實（XR）設備預計2022年11月至12月左右開始量產，將在2023年第一季度發佈。此外，Meta Platforms 的新 XR 設備 Meta Quest Pro ，預計將於 2022 年 10 月推出。隨著全球IT公司加大對XR的投入，XR設備市場將迅速增長。
報道指出，最近蘋果公司申請了 "Reality One "和 "Reality Pro "的商標，其中 "Reality "被認為是其即將推出的XR設備的名稱。由於生產看起來迫在眉睫，該硬件極有可能在2023年第一季度發佈。初期出貨量將達到幾十萬台，但如果實際需求超過預期，這一數量幾乎肯定會增加。
在硬件規格方面，預計Apple Reality將擁有3000PPI的OLEDoS，16GB DRAM，兩顆M1芯片與13個鏡頭，設備重量將達150-200g，價格預計落在2500-3000美元區間。報道認為，除了象征性的影響外，蘋果預計推出的設備意義重大，因為它承諾將硬件水平比現有的XR設備至少提高幾個档次。（校對/周宇哲）
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