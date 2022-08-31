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再創新高！歐元區8月通膨年增率飆上9.1%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐元區8月通膨率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄。圖／路透
歐元區8月通膨率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄。圖／路透

歐元區8月通膨年增率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄。基於能源價格持續上揚，未來數月可能進一步走高，使年底前歐元區經濟萎縮幅度加深、延長的可能性增加。

歐盟統計局31日公布的初步數據顯示，歐元區8月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升9.1%，較7月的年增率8.9%進一步升溫。華爾街日報訪調分析師原先預估8月CPI年增8.9%。

8月通膨升溫主要受食物、菸酒價格上漲驅動。工業製品和服務價格也勁揚。不過，能源通膨從7月的39.6%稍稍趨緩至38.3%。

8月剔除食物與能源的核心CPI年增4.3%，也比7月的4%加速。

經濟學家預期，未來數月歐元區通膨率可能進一步走高，甚至有可能升到二位數，反映天然氣價格飆升。

通膨持續攀高將加重歐洲央行（ECB）升息壓力。ECB在7月升息0.5個百分點，預料9月8日開會時可望再次升息。

通膨 歐元區 CPI

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