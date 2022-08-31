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傳三星電子將為Google代工3奈米晶片 專家這樣看
韓媒Business Korea報導，據傳美國科技巨頭Google已決定在下一代的智慧手機Pixel 8上，採用三星電子的3奈米晶片。
Google正攜手三星電子的系統LSI部門，開發第三代的Tensor處理器，這款處理器將配備於預定明年下半年問世的Pixel 8手機。
Google於2021年在Pixel 6手機上首度採用自家研發的Tensor處理器。直到2020年前，Google都採用高通的行動晶片，後來才在三星的技術支援下成功研發Tensor處理器。
外界預估，Tensor處理器短期內將只應用於智慧手機，然而，Google也計劃在平板電腦、桌上型電腦、伺服器上都採用這款自家研發的處理器。
然而，部分專家認為，Google可能不會選擇三星的3奈米晶片，而是4奈米產品，因為Pixel手機並不是需要搭載尖端科技的昂貴高階產品。
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