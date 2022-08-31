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傳三星將代工谷歌智慧手機3nm移動芯片 計劃2023下半年推出

集微網／ 集微網

集微網消息，8月31日，據BusinessKorea報道，據稱谷歌已決定在三星電子的3nm代工生產線上為其下一代智能手機Pixel 8生產移動應用處理器（AP）。

報道稱，谷歌正在與三星電子合作開發第三代Tensor。該移動AP將用於Pixel 8智能手機，並計劃於明年下半年推出。

Tensor是谷歌去年開發的移動芯片，在2021年首次應用於谷歌智能手機Pixel 6。在2020年之前，谷歌在一直使用高通的移動芯片，但在三星電子的支持下成功開發了Tensor。

目前，Tensor 暫時僅用於智能手機。但谷歌計劃通過芯片擴張戰略，將自有芯片應用擴展到平板電腦、筆記本電腦和服務器領域。

然而，也有專家表示，谷歌不太可能使用三星電子的3nm生產線來生產其移動芯片，因為Pixel手機不是需要尖端技術的高端產品。預計谷歌將繼續使用4nm工藝。（校對/陳興華）

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