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滴滴歷經一年風波未息 蘋果悄悄放棄董事席位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果向滴滴投資10億美元，是這家叫車服務公司股東之一。路透
蘋果向滴滴投資10億美元，是這家叫車服務公司股東之一。路透

彭博報導，蘋果公司（Apple）一位副總裁已悄悄離開滴滴的董事會。這家中國大陸叫車服務公司一年前遭到官方監管，至今尚未走出風波。

滴滴網站本月發布只有一句話的消息，蘋果負責公司發展的副總裁佩里卡（Adrian Perica）已辭去滴滴董事一職。蘋果對此不予評論。

滴滴去年6月違逆官方心意逕赴美國首次公開發行股票（IPO），至今已一年有餘，其間滴滴的App從中國大陸的行動商品下架，不僅無法成長，市值也蒸發超過八成。滴滴5月表示，將從紐約證券交易所下市。上個月，大陸官方對滴滴罰款逾人民幣80億元（12億美元），結束歷時一年的調查。

蘋果向滴滴投資10億美元之後，佩里卡在2016年加入滴滴董事會。蘋果執行長庫克當時曾表示，此舉是一項「重大財務投資」。

佩里卡原在高盛任職，2009年加入蘋果，庫克是他的直屬上司。蘋果這兩年來並無重大投資，在經濟不穩的情況下，科技巨人布局更加審慎。

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