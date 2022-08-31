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怕過生日的巴菲特滿92歲 繼續以滾雪球哲學累積財富

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
股神巴菲特30日剛滿92歲，仍與六歲兒童一樣愛吃巧克力並喝可樂。美聯社
股神巴菲特30日剛滿92歲，仍與六歲兒童一樣愛吃巧克力並喝可樂。美聯社

以穩健投資獲致「股神」名號的億萬富豪投資人巴菲特周二（30日）滿92歲。討厭變老的他其實很怕過生日，努力妥善安排時間，目標是像雪球滾下坡一樣快速累積財富，並結交更多好朋友。

這位超級富有但節儉出了名的選股高手，每年都在旗下投資公司波克夏的總部，收到四面八方潮湧而來的生日卡、禮物和來信。但他不會為了生日欣喜若狂。

撰寫《雪球：巴菲特傳》一書的作者施洛德（Alice Schroeder）說：「很難找到一份禮物，可以讓不想老一歲、不在乎身外物的億萬富豪大為興奮。」她指出，巴菲特喜歡真心實意的信，以及提醒過往功成就的東西，他累積的紀念品已填滿整層樓的廊道。

他還是像6歲小孩一樣開心地喝可口可樂，大啖See's Candy巧克力和Dairy Queen的霜淇淋，早餐偶爾加上一包Oreo餅乾，甚至把長壽歸功於自己的飲食習慣。

根據財富雜誌，巴菲特曾經開玩笑說：「我查過統計表，6歲兒童的死亡率最低，所以我決定像6歲小孩那樣吃東西。那是最安全的做法。」

施洛德形容，生日到來對巴菲特而言，像是倒數計時器的滴答聲，因為想做的事還太多，他希望能延遲人生終不可避免的必修課：「前頭的歲月不會永無止境，但幸運的話，可以很長。另一個新的人、另一筆投資、另一個構想永遠等著他。要學的東西遠超過已知之事。」

巴菲特1930年出生，1951年取得哥倫比亞大學經濟學學位。1959年認識孟格（Charlie Munger），兩人後來成為一輩子的商業夥伴，從來不吵架。巴菲特的密友還包括蓋茲。

巴菲特將人生之道比做雪球滾下坡，不管是累積投資收益和財富或結交朋友。他告訴施洛德：「最好一路走一路把雪球滾大，因為不能重回山頂再來一次。這就是人生。」施洛德說，巴菲特不會回頭看山頂，這是個廣大世界，而他才剛開始開步走。

過去的92年裡，根據彭博億萬富豪指數，巴菲特有資產1,000億美元，位居全球富豪榜的第六名，即使為了慈善捐出手上半數波克夏持股。他承諾死後會捐出絕大部分的財富，大多給比爾及梅琳達蓋茲基金會。

巴菲特 生日 波克夏

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