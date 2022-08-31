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鈾礦類股表現不凡 因能源危機促使各國回頭考慮核能

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
各國面臨的夏季能源危機與乾淨能源目標，促使多國考慮回頭採用核能。路透
各國面臨的夏季能源危機與乾淨能源目標，促使多國考慮回頭採用核能。路透

各國面臨的夏季能源危機與乾淨能源目標，促使多國考慮回頭採用核能，帶動鈾礦類股大漲，表現遠優於大盤。

彭博資訊報導，各國紛紛延後讓核電廠除役，激勵Global X鈾礦ETF過去兩個月大漲24%，在加拿大多倫多掛牌的全球鈾礦ETF也在７、8月累計上漲35%。

北美最大鈾礦商Cameco股價從6月來已躍漲38%，表現優於大盤標普500指數同期的5.6%漲幅；Denison礦業公司上周以來也漲26%，Energy Fuels挺升34%。

Canaccord Genuity分析師拉查佩爾指出，鈾礦目前的供需基本面為十年來最佳。特斯拉執行長馬斯克29日也說各國不該關閉核電廠，「特別是現在」。加州州議員30日也推出一項法案，將延後讓當地最後一座核電廠除役，上周日相岸田文雄也支持新建核電廠的可能性。現在，投資人和分析師都認為英國等更多國家都將跟進。

Fundstrat全球顧問公司技術策略部門主管紐頓說，鈾礦類股仍是近期的最佳技術做多策略。

展望前景，GLJ研究公司主管強森在17日的報告中說，對核能的支持將在今年冬季「暴增」，投資人對鈾礦類股的熱情甚至可與先前的電動車相比擬。

但確切來說，押注鈾礦類股的風險不低，股價通常劇烈震盪，今年上半年的走勢也極度反覆，而且核能在「乾淨能源」中的角色也待更精確定義。強森認為，雖然政治人物都在宣揚太陽能、風力的好處，但隨著選民在冬季受苦，對核能的支持將激增。

核電 核能

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