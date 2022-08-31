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92歲巴菲特重押西方石油 看好能源股挺得過衰退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
過滿92歲生日的股神巴菲特押注能源股能挺過衰退。美聯社
過滿92歲生日的股神巴菲特押注能源股能挺過衰退。美聯社

剛滿92歲的「股神」巴菲特大手筆押注能源股顯示，他深信石油和天然氣生產商未來會有幾年好光景，不怕全球經濟衰退。

巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）上季加碼買進西方石油（Occidental Petroleum），本月獲得核准可收購最多50%的持股，可能媲共要砸下500億美元以上。在此之前，波克夏第1季先買進了石油股雪佛龍（Chevron）。

西方石油的天然氣產量預計未來幾年會走高，因美國支持向歐洲出口液化天然氣（LNG），協助其擺脫對俄羅斯燃料的依賴。

6月，波克夏的總資產站上3,471億美元，對能源股的曝險躍增83億美元，幅度為加碼科技股230億美元之後最大。自上次申報持股後，波克夏增持西方石油22億美元。波克夏持有第三多的是雪佛龍，持股比7.5%。

BloombergNEF駐新加坡分析師特Abhishek Rohatgi 表示：「巴菲特的投資，與他對西德州原油、布蘭特原油和路易斯安那州亨利港天然氣價格的看法有關。他可能押注美國LNG的中、長期出口會成長，推升亨利港的價格。」

關於西方石油的產量預測：天然氣的總產量可望持續增加直至2028年，石油則保持穩定。該公司營收目前有55%來自原油，大約15%來自天然氣。

俄羅斯減供由管道輸送的天然氣，導致電力成本飆升，美國擔心歐洲能源短缺，將努力緩解此一潛在威脅。今年，歐洲基準的荷蘭天然氣期貨價格飆高287%，英國躍漲275%，美國也大漲157%。

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