美商務部長催動晶片投資 促美國各州相互競爭

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，隨著強化國內半導體產業的立法已經啟動，美國各州應該準備好相互競爭以吸引企業和投資。

雷蒙多在亞利桑那州立大學Tempe研究員區舉行的活動後表示：「這是一場比賽」，「將會有競爭，會是透明的，我希望每個州都參與競爭」。她與參議員凱利（Mark Kelly）參觀了大學的微晶片製造廠。

雷蒙多說：「每個州都應該盡自己最大的努力」。「每位州長，各州的立法機關、各州公立大學的校長現在都應該齊心協力。當然，這將是一個競爭的過程。」

美國總統拜登本月稍早簽署一項廣泛的強化競爭法案，其中包括約520億美元加強美國半導體研發，拜登形容此為「對美國本身一世代來僅見的投資」。

這套晶片法案是美國政府努力降低對台灣和南韓等亞洲供應商依賴的核心。拜登團隊和國會議員一再強調這項措施對國家安全的意義，表示這對於與中國競爭和對抗至關重要。

在晶片法案歷經長達一年的立法程序並過關後，美國半導體公司正為規劃數以億計的資金進行新投資。