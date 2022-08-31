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蘋果新品發表會倒數 法人關注3大重點

中央社／ 台北31日電

蘋果公司將於9月8日凌晨1時舉辦線上特別活動，有望發表iPhone 14系列手機及Apple Watch手錶新品。投顧法人指出，此次發表會可關注鏡頭與晶片升級、Pro版本規格、是否加價等3大重點。

市場預期，蘋果發表會將推出4款iPhone手機，分別是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14Pro Max，以及3款Apple Watch智慧手錶。

根據投顧法人預測，iPhone 14系列主要亮點在主鏡頭、前鏡頭及晶片升級上，全系列都配備自動對焦、更大光圈前鏡頭，並將5P鏡片升級為6P鏡片，提升低光源環境下的成像敏銳度。

其次，iPhone 14系列重大改變在Pro版本，蘋果可能以Pro Max為銷售主力，預期iPhone 14 Pro Max將升級為A16晶片並取消螢幕上方「瀏海」形狀的前置鏡頭。

發表會第三個重點是觀察iPhone 14系列是否加價，據傳平均售價將較前一代iPhone 13系列高出15%，可能落在1000至1050美元（約新台幣3.05萬元至3.2萬元）。

法人分析，俄烏戰爭、通膨等環境因素引起的消費者需求疲弱，對高階手機買氣影響並不明顯，今年上半年訂價900美元以上手機銷售量年增20%，預期蘋果在iPhone 14系列發售一週後，才會根據預購及銷售表現調整拉貨節奏。

Apple Watch方面，過去較大問題為續航力不足，法人認為此次發表會可能推出的Apple Watch Pro將擁有更大電池、低耗電模式，且3款Apple Watch新品將做出市場區隔，並新增更多運動相關、體溫偵測功能。

蘋果

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