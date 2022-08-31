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巴菲特滿92歲 粉絲分享雋永投資建議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
巴菲特在30日屆滿92歲。美聯社
巴菲特在30日屆滿92歲。美聯社

有「股神」美譽的波克夏公司執行長巴菲特在30日屆滿92歲，根據富比世（Forbes），他的身價為993億美元，許多粉絲也在社群平台推特上分享自己最愛的巴菲特話語，歡慶股神生日

以下為推特粉絲分享的話語：

巴菲特在1985年受訪的短片中，談到投資人能擁有的最重要品質：「是知性品質，而非智識品質。你在做事情的時候，不需要很高的IQ，也不必會下3D西洋棋，而是需要穩定的性格，你需要不受群眾情緒牽引的知性。這無關旁人的意見，重點是你的想法。」

巴菲特另一個很知名的說法，則是他多年來一再重申的原則：「你不必看對上千家、上千家、上千家公司，你只要看對兩家公司就好。」

他另一個常被分享的話語，是他和長期投資夥伴孟格共同受訪時說的：「你沒辦法跟不好的人達成好協議，算了吧。」

巴菲特也曾提到時間的價值高於金錢：「金錢對我無益，時間才對我有益。」

這位「奧瑪哈先知」在談到生日禮物時，計劃把99%的財富捐給慈善用途。他去年宣布，已捐贈410億美元給蓋茲基金會、以及巴菲特家族成員所經營的其他四個基金會。

巴菲特 生日

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