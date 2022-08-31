陸成長放緩 亞洲各地貿易夥伴出現兩種命運

面對中國大陸經濟成長放緩，它的亞洲貿易夥伴遭遇兩種截然不同的命運：北邊的鄰居苦哈哈，因為這個全球第二大經濟體仍在因應防疫封鎖造成的消費和產出疲弱，加劇全球半導體市場疲軟帶來的衝擊。台灣對陸出口也下滑。 至於東南亞六大經濟體則較有韌性，他們的出口主要是必需品、棕櫚油和石油煉製品。

北亞

日本對陸出口，包括電子產品和半導體設備，均承受壓力，儘管日圓貶值掩蓋住部分頹勢。以日圓計的7月出口增加12.8%，但北京收到的出貨數據顯示，以美元計下跌9.2%。日本央行上月說，對陸出口「明顯因上海和其他地區封鎖遺留的影響而下滑」。

南韓數據顯示，繼北京7月進口以美元計下跌0.9%後，8月的前20天減少11.2%。大陸相關出口帶來的經濟痛苦可能加劇，Natixis亞太區首席經濟學家Garcia Herrero說，南韓數據顯示大陸對海外產品的需求非常弱。

台灣7月出口意外下滑，來自大陸和香港的訂單減少高達22.6%。兩地加起來是台灣的第二大需求來源，僅次於美國。電子產品和先進晶片占對陸出口的三分之二。儘管台灣想降低對對岸的貿易仰賴程度，但大陸和香港仍占台灣總出口值的40%左右。

香港對陸出口以港元計年減10.7%，已經是連續第三個月遜於去年同期。主要出口品是塑膠、礦砂和藥品。香港今年已兩度下修成長預測，現在預計GDP可能萎縮，部分原因是與大陸的物流受擾。

東南亞

印尼7月對陸出口總值年增17%，同期間的非石油出口大增40.9%，與6月相比僅減少1.27%，不像有值得擔憂之處。

泰國對陸出口，包括水果和合成橡膠，去年成長25%到373億美元，今年上半年僅成長0.8%到185億美元。商部資料顯示，5月出貨增加3.8%後，6月萎縮2.7%，水果和橡膠仍佳，汽車零件和化學品減少。

新加坡7月對陸出口以美元計成長3.8%，其中包括機器、用於塑膠包裝的乙烯聚合物。

馬來西亞對陸出口，包括石油煉製品在內，維持強勁，年增幅從12月到5月都是兩位數，6月放緩到4%，7月反彈，以馬元計年增近10%，以美元計年增32.6%。

菲律賓是東南亞地區唯一需要擔心的國家，繼5月對陸出口出現兩位數的萎縮後，6月大減18.8%。彭博匯整大陸進口數據顯示7月出口可能下滑12.8%。未來還可能進一步走軟，因電子產品占菲國總出口的56%。

越南7月對陸出口年增6.6%，結束連六個月的頹勢。大陸自越南進口棉線、電話和各式配件，以及電腦和電子產品。