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社群媒體景氣急凍 Snap遭爆將裁員20%、逾千人失業

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
社群媒體平台Snapchat。路透
社群媒體平台Snapchat。路透

知情人士透露，社群媒體平台Snapchat母公司Snap計劃對旗下6,500名員工裁員五分之一，是這家社群媒體公司力抗廣告需求下滑之際所進行的一次大規模組織瘦身。

總部位於洛杉磯的Snap在新冠疫情頭兩年期間大舉擴張人力，因為使用者在封鎖期間於平台上花費更多時間和金錢，帶動社群媒體平台急遽成長。

然而，隨著今年面臨高通膨和廣泛經濟減緩，社群媒體的榮景已經消退，更演變成股票遭大幅拋售，迫使臉書母公司Meta、Google等大型科技公司凍結聘僱，同時尋求其他削減成本的措施。

知情人士說，Snap正準備裁員約20%並整頓廣告業務團隊。該公司截至6月底的員工數為6,446人。

根據Snap證實的新聞網站The Verge的一篇報導，商業長高曼（Jeremi Gorman）和美洲廣告銷售副總裁內勒（Peter Naylor）都將離職，是人事改組的一環。

Snap不願對裁員數字規模置評。

消息傳出後，Snap股價在30日盤後重挫逾6%，失守每股10美元價位。

Snap今年來股價大跌近80%，5月曾發布獲利預警，7月則公布第2季虧損擴大。在這兩次事件中，Snap表示總體經濟環境導致廣告主削減預算，同時歸咎產業競爭增加，蘋果的隱私政策調整也讓社群平台難以讓進行目標式廣告投放。

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