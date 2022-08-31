歐元走升 國軍向大陸無人機開火一度拉抬日圓

美國發布優於預期的8月消費者信心指數和7月職位空缺數據後，美元與美債殖利率轉強，不過歐元的表現更勝一籌，連續二日走升。

市場押注歐洲央行下周可能升息高達75個基點，同時能源供應疑慮減輕也有提振作用。 歐元兌美元升值0.2%，至1.0017，盤中一度上漲0.6%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報138.79。

貨幣市場預計歐洲央行9月升息75個基點的機率約為50%；不過歐洲央行首席經濟學家Philip Lane似乎並不認同，他重申應逐步升息。歐盟表示準備採取緊急行動遏制電力價格飛漲後，歐洲能源價格出現暴跌；同時歐盟勢將比預期時間提前兩個月實現天然氣貯氣目標。

英鎊兌美元貶值0.4%至1.1659，盤中一度下跌0.7%，跌破了周一創下的兩年低點。高盛周一在報告中警告，如果未來幾個月天然氣價格居高不下，英國通膨率明年可能會突破20%。

日圓兌美元變動不大報138.81，我國金防部在二膽島射擊驅離大陸無人機的消息傳出後，讓日圓一度走升，止住二連跌。