快訊

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

柬埔寨人口販賣案延燒中：這座大城市為何變成「罪惡之城」？

Fed三位官員續放鷹 利率升至3.5%以上、明年不可能降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）。路透
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）。路透

聯準會（Fed）多位官員周二（30日）重申支持進一步升息以抑制通膨。頗具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，而且明年不可能降息，因為要對抗過高的通膨。

威廉斯接受華爾街日報專訪時表示，利率「需要比那個水準（3.5%）高一點，因為不只要達到中性水準，還要努力讓需求恢復到與供應一致」，他反駁了市場關於明年降息的預期，「在我預期看到利率調降前，將會花上一段時間」。

在Fed決策小組中，威廉斯是僅次於主席鮑爾的二號人物。他表示，Fed對下一次升息幅度的決定將取決於即將公布的數據，包括本周五的就業報告和9月20、21日會議前幾天出爐的消費者物價指數（CPI）。Fed在7月決議升息3碼，聯邦資金利率提高至2.25%至2.5%。

威廉斯表示9月的決策也將取決於決策官員對最終需要將利率提高到多高，才能開始削弱通膨壓力的看法。他說，近期通膨相關數據令人鼓舞，但在勞動力市場依然強勁的情況下，物價漲幅仍然過快。他認為Fed需要將利率提高至可「限制」經濟成長的水平。

威廉斯說：「Fed需要在一段時間內將利率維持在限制性區域內，這不是只在短期內做的事情，我認為我們有必要維持遏制通膨的政策立場，推動供需達到平衡需要更長一段時間才能實現，將持續到明年結束」。

目前金融市場正在消化更大幅度升息的預期。期貨合約顯示，交易人士預期到年底利率將進一步上升150個基點（6碼）。包括9月會議在內，Fed年底前還有三次決策會議。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）同日在另一場活動上也表示Fed需要繼續升息，但下月的升息幅度取決於數據，「我不會預做判斷」，而Fed確實需要讓利率進入「限制性區域」以壓低通膨。

巴爾金表示：「我們致力於讓通膨率回到2％的目標，我們將竭盡所能來達成這一目標，我預期達到目標前，通膨會多次來回反彈。」

Fed青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）7月年增6.3%，是2%目標水平的三倍多，接近40年來最大。巴爾金表示，貨幣政策行動存在遲滯影響，「我不認為通膨會立即下降」。

另外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在其銀行網站發表的一篇文章中表示，遏制通膨的職責「不可動搖」，「我不認為我們已經完成了緊縮政策的行動。通膨仍然過高」。但他同時表示，如果物價降溫，他對放慢升息步調持開放態度。

波斯提克說：「未來的數據如果清楚顯示通膨已經開始放緩，可能使我們有理由將升息幅度從前幾次的75基點（3碼）有所下調。」

通膨 Fed 華爾街日報

延伸閱讀

涉詐領聯盟健康與福利計畫 主謀威廉斯坦承罪行

NBA／柯瑞、詹皇領銜 「白色巧克力」點名現役最強5人

NBA／享受與柯瑞鬥嘴樂趣 威廉斯曝兩人是夏洛特同鄉

肯定威廉斯執教表現 太陽提前續簽多年合約

相關新聞

「阿提米絲一號」升空時間重排 改台北時間9月4日凌晨

BBC報導，美國太空總署（NASA）30日表示，將於9月3日嘗試發射新一代登月火箭「阿提米絲一號」（Artemis I）...

憂Fed繼續升息 道指再跌308點

美股連續第三天下跌，雖然對經濟成長和潛在的企業獲利造成負面影響，但聯準會(Fed)和其他全球央行行長繼續暗示將提高利率以...

92歲巴菲特重押西方石油 看好能源股挺得過衰退

剛滿92歲的「股神」巴菲特大手筆押注能源股顯示，他深信石油和天然氣生產商未來會有幾年好光景，不怕全球經濟衰退。

紐約聯準銀總裁：通膨太高 年底前須大幅升息

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天說，聯邦準備理事會（Fed）努力要把美國高漲的通貨膨脹率...

鈾礦類股表現不凡 因能源危機促使各國回頭考慮核能

各國面臨的夏季能源危機與乾淨能源目標，促使多國考慮回頭採用核能，帶動鈾礦類股大漲，表現遠優於大盤。

日本全家部署機器人 減輕員工負擔

日本全家便利商店正與機器人製造商Telexistence Inc合作，將在日本主要都會區的約300家門市部署人工智慧（AI）驅動的機器人，取代人工為飲品和冰箱商品補貨，減輕員工的工作負擔，並且填補人力空缺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。