美股因Fed堅挺升息連跌三日 中概股因台海緊張下跌

美國股市周二連續三個交易日下跌，最新經濟數據表現不錯，聯準會（Fed）官員也接連表態力挺升息，投資人認為聯準會（Fed）打擊通膨決心益加堅定。

道瓊工業指數下跌308.12點，跌幅近1%，至31,790.87點；標普500指數跌44.45點，跌幅1.1%，至3,986.16點；那斯達克綜合指數下跌134.53點，跌幅1.1%，至11,883.14點。

在美國上市的中概股下跌，那斯達克金龍中國指數下跌2%。我國金門防衛司令部周二晚間表示，當日下午首度以實彈射擊驅離中國大陸無人機，無人機隨後向廈門方向飛離。阿里巴巴ADR跌2.9%，騰訊ADR跌1.8%。

Fed主席鮑爾上周五重申即使在經濟放緩的情況下也要升息以來，標普500指數已經重挫超過5%，市值蒸發超過1.5兆美元。

勞動力需求並未出現冷卻的跡象，美國7月職位空缺數增加到1,123.9萬個，而且前一個月的數據大幅修正。另一份報告顯示，消費者信心在連續三個月下降後於8月強勁反彈。上述數據強化對周五將公布的8月非農就業報告的關注。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周二表示，Fed可能需要將其政策利率提高到3.5%以上，且明年根本不可能降息，因為要對抗過高的通膨。不過，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周二發表的一篇文章中說，如果新數據顯示通膨「明顯」放緩，Fed可能有理由調降75個基點的升息幅度。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，Fed承諾提高利率以推動通膨回落到2%的目標水準，不一定會導致嚴重的經濟衰退，而且將帶來一些好處。

交易員認為Fed 9月會議上連續第三次加息75個基點的可能性為74.5%。

道明證券首席交易策略師Shawn Cruz說：「上周五的餘波使我們對很多即將到來的數據變得格外敏感，尤其是就業方面。今天的消費者信心數據和職缺數據在市場上產生了相當強烈的反應也就不足為奇了。從現在到9月Fed會議可能就會是這樣，尤其是就業上的任何消息。」

瑞信集團建議投資者減碼股票，摩根大通策略師則表示，對經濟而言是壞消息的美國就業市場數據，實際上對股票來說卻是看漲信號。

標普500指數中的11大類股均收低，其中以能源股跌3.4%，跌幅最大，因為擔心全球經濟放緩可能削弱需求，原油結算價下跌超過5%。

在債券市場，投資人重新評估利率水準，短期債券殖利率周二繼續上揚。對Fed政策預期最為敏感的美國2年期債券殖利率從周一的3.427%升至3.466%。美國10年期公債殖利率從周一的3.109%小幅降至3.107%。

對利率敏感的大型成長股和科技股下跌，微軟跌0.9%，蘋果跌1.5%，給大盤造成最大拖累。

標普500指數和納斯達克指數均已跌破50日移動均線，前者還短暫跌破了從6月低位到8月高位的50%費波納契回撤水準，這是分析師關注的被看作是支撐位的另一個關鍵技術指標。被稱為華爾街恐懼指數的CBOE市場波動率指數連續三個交易日上漲，並創下27.69點的六周高位。

Best Buy漲1.6%，同店銷售下降幅度小於預期，受大幅打折支撐。