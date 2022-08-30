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美股早盤小漲 市場緊盯經濟數據

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股30日早盤小漲，在平盤附近狹幅波動。路透
美股30日早盤小漲，在平盤附近狹幅波動。路透

美股30日早盤小漲，在平盤附近狹幅波動，而投資人正密切關注經濟數據對市場帶來的影響。

道瓊工業指數上漲61點或0.2%，標普500指數漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.3%。費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.9%。與此同時，油價下跌。

聯準會（Fed）官員近期的言論表明會持續升息，即便這麼做會造成經濟苦痛。美股因而在過去兩個交易日大跌，回吐夏季時的一些漲幅。

瑞銀集團私人財富管理部門董事總經理Rod von Lipsey說：「縱使近期數據顯示通膨開始回落，投資人正接受Fed是認真想壓抑通膨。」

他還說：「我們認為，美股在夏季的漲勢是短暫現象，並持續建議投資人維持慎選股票的方式，聚焦於防禦性類股，例如醫療保健、配發股利的股票。」

花旗集團同日指出，半導體業者正進入十年來最嚴重的不景氣。花旗在報告中提出的理由是「經濟衰退和庫存累積」，顯示個人電腦（PC）和手機晶片的訂單下滑，預計汽車和工業市場遭取消的訂單將增加。

分析師丹利（Christopher Danley）說：「我們仍認為，每家公司/終端市場將修正，預計費半將再跌25%，創紀錄新低。」

美股 半導體

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