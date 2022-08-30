全球精準醫學市場 亞太第三、後勢看漲

跨國數據分析公司Quadintel最新公布，全球精準醫學市場在中短期內的發展，北美毫不意外跑在最前列，但亞太市場進步最迅速！亞太目前以高達16.63％的年均複合成長率（可理解為一段時間的表現）、穩居成長幅度首位，預期明年市場達200億美元，中國和印度扮演主力；整體以北美市場的360億為首、歐洲市場的290億暫居第二。

亞太成長率最驚人

由於疫情影響，當前各大企業都很關注醫藥市場，跨國數據分析公司Quadintel近期針對全球精準醫學市場，參考了新冠肺炎影響後的分析，發現成長幅度最快還是亞太市場，據《報告》顯示，亞太市場以遙遙領先的16.63%年均複合成長率，展現市場潛力，區域主要以中國主導產值，另外印度市場的研發投資增加，同樣功不可沒。

預期明年亞太市場的醫療價值約達200億美元，暫居全球各大洲第三，短期內拖緩亞太發展的原因是發展中國家，諸如印尼、印度等國，電子健康記錄的採集率不高（通常低於5成），缺乏適當醫療保健與患者資料系統，限制了先進的精密醫學發展腳步；另外發展中國家的醫療設備缺陷也還需要時間改善。

北美市場發展最成熟

整體來看，市場主要還是在發展領先的北美，從醫學物聯網（ioMT）的採用、到基因測序診斷技術，都有助於北美創收，預期會以11%的年均複合成長率，在明年達到360億美元的產值，美國與加拿大技術都達成熟期，報告認為北美會在治療領域（如癌症、慢性病治療）的產值達到超高增長率。該網提到，像美國就是得益於2015年總統歐巴馬任內，簽署的精密醫學發展方針。

至於歐洲方面，數據說明是明年全球第二大市場，會以13.4%的年均複合成長率，達到年收299.3億美元，歐洲則被認為是短期內醫療大數據技術發展最火爆的地區；拉丁美洲則排在第四，預期明年市場為64億美元，難題類似於亞太，墨西哥與巴西等大國的公共醫療健保支出低，採用先進技術的精準醫學需要高額自費，超過三成人口是因經濟考量，無法獲得醫療協助、自然也減少研發的資訊。

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