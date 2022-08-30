光升息不能壓低通膨 還會愈搞愈糟？財政支出是大關鍵

財經網站CNBC報導，美國聯準會主席鮑爾上周五宣稱，央行負有緩解通膨的責任，並表示有信心完成任務，但根據在傑克森洞央行年會發布的一份報告，決策者光靠升息並不足以壓制通膨，實際上，大幅升息還可能愈搞愈糟。

兩位研究人員，約翰霍普金斯大學的Francesco Bianchi和芝加哥聯準銀行的Leonardo Melosi，合撰的報告指出，目前，通膨主要受到疫情期間的財政支出所推動，升息是不夠的，還必須「透過可靠的財政計畫成功穩住公共債務」，才能降低通膨。如果不限制財政支出，升息會讓借貸成本更昂貴，從而推高通膨預期。

Bianchi和Melosi表示，如果聯邦債務居高不下、政府持續增加支出，會強化民眾對通膨將留在高檔的認知。

美國聯邦債務約占國內生產毛額的123%——僅略低於2020年因疫情創下的紀錄128%，遠高於 1946年二次大戰消費熱潮後的任何時期。

根據這份報告，如果不收緊財政政策，會出現名義利率上升、通膨攀高、經濟停滯、債務增加的「惡性循環」。

另外，CNBC也報導，根據約翰霍普金斯應用經濟學教授Steve Hanke，美國經濟明年經陷入衰退，但原因不盡然是更高的利率。

Hanke周一在CNBC節目《Street Signs Asia》上說，美國的M2（廣義的貨幣供給量）已經五個月零成長，可能導致經濟成長減緩。與此同時，通膨將續留高檔，因兩年前疫情開始時美國貨幣供給有「前所未見的成長」。

他認為會出現停滯性通膨，但指責鮑爾至今似乎都還不了解現在和過去的通膨成因，還在談供給面出問題，沒說明「通膨由過度的貨幣供給所引起」。