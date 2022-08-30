快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光升息不能壓低通膨 還會愈搞愈糟？財政支出是大關鍵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾上周出席傑克森洞央行年會的檔案照。美聯社
美國聯準會主席鮑爾上周出席傑克森洞央行年會的檔案照。美聯社

財經網站CNBC報導，美國聯準會主席鮑爾上周五宣稱，央行負有緩解通膨的責任，並表示有信心完成任務，但根據在傑克森洞央行年會發布的一份報告，決策者光靠升息並不足以壓制通膨，實際上，大幅升息還可能愈搞愈糟。

兩位研究人員，約翰霍普金斯大學的Francesco Bianchi和芝加哥聯準銀行的Leonardo Melosi，合撰的報告指出，目前，通膨主要受到疫情期間的財政支出所推動，升息是不夠的，還必須「透過可靠的財政計畫成功穩住公共債務」，才能降低通膨。如果不限制財政支出，升息會讓借貸成本更昂貴，從而推高通膨預期。

Bianchi和Melosi表示，如果聯邦債務居高不下、政府持續增加支出，會強化民眾對通膨將留在高檔的認知。

美國聯邦債務約占國內生產毛額的123%——僅略低於2020年因疫情創下的紀錄128%，遠高於 1946年二次大戰消費熱潮後的任何時期。

根據這份報告，如果不收緊財政政策，會出現名義利率上升、通膨攀高、經濟停滯、債務增加的「惡性循環」。

另外，CNBC也報導，根據約翰霍普金斯應用經濟學教授Steve Hanke，美國經濟明年經陷入衰退，但原因不盡然是更高的利率。

Hanke周一在CNBC節目《Street Signs Asia》上說，美國的M2（廣義的貨幣供給量）已經五個月零成長，可能導致經濟成長減緩。與此同時，通膨將續留高檔，因兩年前疫情開始時美國貨幣供給有「前所未見的成長」。

他認為會出現停滯性通膨，但指責鮑爾至今似乎都還不了解現在和過去的通膨成因，還在談供給面出問題，沒說明「通膨由過度的貨幣供給所引起」。

通膨 美國

延伸閱讀

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

美股繼續收低 急升息疑慮揮之不去 投資人被迫調整期待

股市震盪 法人喊進美債

Fed放鷹！股市驚恐重挫 國安基金、公股行庫積極點火

相關新聞

全球債市距離熊市只差一步 自高點迄今慘摔近20%

債券正跌向空頭市場，為一個世代以來首見，讓錯誤押注央行將轉向遠離快速升息的投資人飽受煎熬。

財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪

幾年之前，印度商人阿達尼（Gautam Adani）在印度之外還寂寂無名，如今他已成為全球排名第三的富豪。阿達尼從大學輟...

韓副外長：已建議美2025年前暫不取消韓電動車購買補助

南韓副外長李度勳30日說，已建議美方將通膨削減法案（IRA）中針對在韓生產電動車的歧視性措施效力暫緩至2025年。

加州車主控訴特斯拉會莫名煞車 提議集體訴訟

美國加州一名特斯拉（Tesla）Model 3的車主控訴車子沒碰上障礙物卻會突然停車，儼然是一場「可怕又危險的夢魘」，提...

全球精準醫學市場 亞太第三、後勢看漲

跨國數據分析公司Quadintel最新公布，全球精準醫學市場在中短期內的發展，北美毫不意外跑在最前列，但亞太市場進步最迅速！亞太目前以高達16.63％的年均複合成長率（可理解為一段時間的表現）、穩居成長幅度首位，預期明年市場達200億美元，中國和印度扮演主力；整體以北美市場的360億為首、歐洲市場的290億暫居第二。

韓政府敲定2023年預算 集中扶植半導體、能源產業

韓國政府今天敲定2023年預算案，負責產業發展戰略的產業通商資源部新年度預算共10兆7437億韓元（約新台幣2558億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。