VIX指數上升但未全然恐慌 美股可能還震不夠 尚未見底

從有恐慌指數之稱波動率指數（VIX）來看，投資人有點擔心美國股市，但並非全然恐慌，從VIX選擇權交易和策略師看來，美股尚未見底，且未來幾個月將持續震盪。

標普500指數上周五（26日）大跌超過3%，但衡量選擇權成本的指標VIX指數收於 25，比起前六次重挫VIX超過30以上來看，算是淡定許多。 周一一度漲到六周高峰27.67後，收在25.89。

聯準會（Fed）主席鮑爾26日警告，Fed 將升息到限制經濟成長的水準，並將「一段時間」保持在較高的利率水準以遏制通膨。

VIX指數8月曾跌至四個月來低點，如今因投資人擔心Fed急進升息，VIX指數再度上揚。另外，根據選擇權分析公司Trade Alert統計，VIX選擇權周一成交量為47.8萬口，是平日的1.3倍，其中一筆交易因規模龐大而引人注目。這筆押注10月19日的VIX看跌賣權，交易量高達15.15萬口，履約價為20。

Equity Armor Investments基金經理人 Joe Tigay說：「這次出售預計VIX直到10月到期前將保持在20以上。」VIX的長期中值為17.7，指數高於20表明對市場波動的預期略有上升。

Tallbacken Capital執行長普維斯（Michael Purves）表示，VIX指數雖較一周上漲，但當前水準看來只是預期會有震盪，而非全然恐慌。他說，「隨美股進入9月這個季節性疲弱期，從選擇權尋求更多保障的投資人有可能推動VIX上升。」

彭博新聞指出，法人減輕持股部位，避險基金在鮑爾談話前也減少曝險，因此市場情緒尚能節制。不過，美股尚未爆發全面繳械的情況，也代表賣壓還沒有結束，預料適逢月底基金和年金還會賣股票。

DataTrek Research 共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）說：「上周五VIX低於30，表示本周表現還會更糟。再跌個3%也不意外。我們建議VIX收在30幾後再做多。」

瑞銀全球財富管理投資總監赫菲爾（Mark Haefele）指出，在通膨問題出現重大進展之前，Fed不會放鬆「強硬發言」，如此一來，美股波動將延續至明年中。他認為標普500指數年底可能跌到3,900點，到明年夏季將達到4,200點左右。標普500指數周一收在4,057點。

彭博引述策略師指出，美股價位雖已大幅修正，但仍不便宜。標普500指數在6月谷底的本益比為18倍，此水準仍高於1950年代以來過去11次熊市的低檔。

Strategas 證券策略師認為，升息對股價形成壓力，企業獲利也即將展開一波下修期，美股未來勢必難免震盪。Strategas 發布報告說：「對經濟和市場最大的風險，恐怕是 Fed緊縮過於風險市場所料，股市底部通常反映的是低本益比、高VIX、超高的殖利率差，這些目前都未看到。」