鐵礦砂期貨跌破100美元 憂大陸疫情和鋼鐵限產

國際鐵礦砂期貨價格今天（30日）跌破每噸100美元水準，為五周來首見，因中國大陸的鋼鐵產量限制和新冠封控措施再次引發市場擔憂。銅、鋁、鋅、鎳等其他基本金屬價格也重挫。

在新加坡交易所，鐵礦砂10月期貨盤中下跌3.4%，報每噸98.40美元；大連商品交易所主力鐵礦砂1月期貨跌幅達4.1%，報每噸人民幣688.50元（99.51美元），為8月23日以來最低。

五礦期貨公司30日在報告中表示，由於中國大陸鋼鐵重鎮唐山面臨限產計畫，今年下半年鋼產量可能減少逾800萬噸。這相當於上半年產量減少約一成。據報導，在唐山，當局和鋼廠上周五舉行了會議，討論削減產能目標。

鋼價也延續下跌走勢。深圳因疫情再起，當局周一將全球最大的電子市場華強北暫停營業，並暫停24個地鐵站的服務，以遏制新冠疫情。上海期貨交易所的螺紋鋼（鋼筋）下跌3.1%，熱軋卷板下跌2.4%，不鏽鋼下跌1.2%。

華泰期貨分析師在一份報告中說，疫情對中國大陸的黑色金屬商品產業來說依然是「嚴峻的挑戰」，因為防疫封控措施正在減少對鋼鐵產品和投入的需求。另外，大陸為抑制碳排放而進行鋼鐵生產控制，也削弱對其他煉鋼原料的需求。

其他基本金屬同日也重挫。在倫敦金屬交易所，三個月銅期貨重挫2.5%至每噸7,954美元；鋁期貨下跌2.4%至每噸2,433美元；錫跌至三周低點，報每噸23,675美元；鋅下跌2.4%至每噸3,480美元，鉛小跌0.2%至每噸1,982.5美元。市場除了憂心大陸疫情再起外，也擔心美國持續升息將影響金屬的需求。