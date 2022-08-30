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美經濟學家：最糟的還沒來 美國要奇蹟出現才能躱過衰退
曾任職聯準會的美國知名經濟學家、現任耶魯大學研究員的羅奇（Stephen Roach）表示，美國今年上半年出現的經濟萎縮，恐將是會持續到2024年更嚴重衰退的前兆。他說，美國需要「奇蹟」才能躲過衰退。
羅奇周一上財經網站CNBC的《Fast Money》節目時說：「隨著這次貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，我們肯定會陷入衰退。 這些影響還沒有完全顯現。」
羅奇表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）別無選擇，只能採取前聯準會主席伏爾克（Paul Volcker）用過的方式來收緊政策。1980年代初期，伏爾克積極升息以抑制失控的通膨。但會「回到伏爾克為壓制通膨而給美國經濟帶來的那種痛苦」，美國那時的失業率升到10%以上。
羅奇指出，不重蹈覆轍的「唯一方法是，如果鮑爾領導的聯準會信守他說的話，專注於紀律，並讓實質聯邦資金利率進入限制區域內。那離我們的所在位置還很遠」。
儘管聯準會大幅升息，美國失業率還在3.5%，是1969年以來最低。勞工統計局周五公布8月數據時，情況可能有所改變。羅奇預測，失業率勢必開始攀升。
他說，失業率尚未升高，而聯準會已經顯著緊縮了貨幣，表明前頭還有多少工作要做，「失業率可能超過 5%，希望不會高出很多，但有可能攀抵6%」。
羅奇揣測，最終的轉折點在消費者身上。通膨率居高不下，可能讓他們舉手投降。他們一旦縮手削減支出，影響會擴及更廣泛的經濟，給勞動市場帶來痛苦。
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