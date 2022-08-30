超微推出全球最快遊戲處理器 9月上市

在個人電腦（PC）銷售趨緩之際，超微（AMD）29日推出新一代遊戲顯卡與主機板，預定秋季上市，新款顯卡號稱運算速度為史上最快，有助吸引目光並提振銷售。

MarketWatch報導，超微執行長蘇姿丰在德州奧斯汀的活動上說：「Ryzen 7000系列絕對是全球首款採用5奈米（晶片）的桌上型電腦處理器，且內建Zen 4核心，也是世上為遊戲與內容創作所開發、運算速度最快的處理器。」

超微表示，這些顯卡將在9月27日上市，Ryzen 9 7950x價格為699美元，Ryzen 9 7900x將以549美元的價格上架，Ryzen 7 7700x售價為399美元，價格最低的Ryzen 5 7600x賣299美元。超微上次發表新一代產品，已是2020年採用7奈米晶片的處理器。

超微也將推出AM5插槽平台的四款新主機板：為喜歡超頻操作的客群推出AMD X670 Extreme和X670；為追求效能的用戶推出AMD B650E，同時以B650搶攻主流市場。蘇姿丰說：「搭配我們新推出的AM5平台，這真的將為I/O和記憶體帶來最新技術。」

這些主機板售價將是125美元起跳，X670將在9月上市，B650E和B650則預定10月上架。