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柳橙汁漲價 一個月來最大漲幅 因全球供應颳逆風

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球供應出現受限跡象，柳橙汁期貨價格上漲，漲幅是一個月來最大 。路透
全球供應出現受限跡象，柳橙汁期貨價格上漲，漲幅是一個月來最大 。路透

柳橙汁期貨價格上漲，幅度是一個月來最大，因全球最大的兩個柳橙汁生產國巴西美國又有供應緊張的跡象。

根據巴西柑橘出口商協會（CitrusBR）的報告，截至6月底，巴西公司的濃縮和冷凍橙汁存貨總共剩下143,104噸，比起去年同期減少55%，降至五年來最低。在美國，受乾旱影響，重要的柳橙產區加州縮減種植面積。

美國洲際交易所的最活躍期貨合約報價攀升3%到每磅1.6855美元，漲幅是7月27日以來最大。美國產量驟減導致橙汁今年來漲價20%，主因是美國水果和果汁的最大供應地區佛羅里達州深受柑橘黃龍病困擾。另外，大西洋颶風季即將開始也威脅佛州的收成。

美境內第二大產品加州的柳橙種植雖然順利，但該州的新一波熱浪和供水限制可能影響後期生長。World Weather總裁Drew Lerner表示，整體影響還要看個別郡縣實施的限制。不過，他說，較熱的天氣能提高柳橙甜度並增添風味。

美國 巴西 柑橘

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