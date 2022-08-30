中芯7奈米只花兩年 TechInsights再舉和台積電神似之處

加拿大產業研究公司 TechInsights 周一再發研究報告，確認中國最大半導體公司中芯國際只花兩年即躍進至7奈米，且舉出和台積電的7奈米製程諸多神似之處。

TechInsights 上個月發布報告說，經拆解虛擬貨幣挖礦裝置的晶片分析後，認為中芯已開始採用7奈米製程。據南華早報報導，TechInsights 這次發布的最新報告再次確認，中芯確實達到技術成熟度，透過所謂「標準元件（standard cells）」、即邏輯晶片組設計的基礎構件評估後發現，中芯國際的 7 奈米技術，已和台積電、三星和英特爾等全球領導晶圓代工業者不相上下。

SMIC的技術進展深受業界矚目，因為美國和其盟國透過制裁打壓中國大陸達成半導體自給自足的目標，還向荷蘭政府遊說，以阻止在先進晶片生產設備掌握獨占地位的艾司摩爾（ASML）供貨給大陸晶片業者。

TechInsights 最新報告發現，即使無法取得西方先進設備和技術，中芯卻只花兩年即做到7奈米，相較之下，台積電和三星電子各花三年和五年才達到這種等級。

南華早報引述分析師和業界人士指出，中芯在台積電老將梁孟松的帶領下，靠現有的DUV（深紫外光）設備生產7奈米晶片，技術上是可行的。

TechInsights 最新研究結果顯示，中芯採用很多台積電所使用的製程整合選擇，「中芯的7奈米和台積電的7奈米在製程技術、設計和創新方面有許多相似之處」 。