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油價大漲4%憂利比亞供應 金價從一個月低點回升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周一（29日）大漲超過4%，延續上周的漲勢，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能減產，且利比亞政局動盪，投資人擔心利比亞生產中斷將加劇全球能源危機；黃金價格基本持平。

油價大漲4%

布蘭特原油10月期貨29日結算價上漲4.10美元，漲幅4.1%，報每桶105.09美元，上周已大漲4.4%。

西德州原油10月期貨上漲3.95美元，漲幅4.2%，報每桶97.01美元，上周上揚2.5%。

OPEC的最大石油生產國沙烏地阿拉伯上周提出減產的可能性。消息人士說，如果伊朗與西方達成核協議，減產可能適逢伊朗的供應增加。OPEC+將於9月5日開會。

Religare Broking商品研究副總裁Sugandha Sachdeva表示：「油價正在逐步走高，因為人們希望OPEC及其盟國減產，以恢復市場平衡，因應伊朗核協議恢復。」

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）周一表示，IEA成員國如果認為有必要，可在目前的釋出儲油計畫11月到期時，再從戰略石油儲備（SPR）中釋出更多石油。

利比亞首都周末發生騷亂造成32人死亡，令人擔憂該國可能爆發全面衝突，導致這個OPEC國家的原油供應中斷。雖然武裝力量在利比亞首都的交火至今沒有太多影響利比亞的石油產量，但在歐洲能源危機惡化之際，交易員們正在密切關注戰火對該國出口的影響。

另外，路透周一發布的初步調查顯示，美國原油庫存上周預估下降60萬桶，餾分油和汽油庫存也有所下降。

金價從一個月點回升 尾盤持平

現貨黃金價格收盤持穩於每英兩1,737.09美元，盤中稍早曾觸及7月27日以來最低的1,719.56美元；美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,749.7美元。

金價周一盤中一度觸及一個月最低，受聯準會上周五暗示會繼續大幅升息影響，稍後金價收復跌幅，因美元漲勢失去動能。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，「在鮑爾演說後，黃金遭拋售，現在的上升純粹是由於低吸買盤和美元回落。金價很快就會開始陷於窄幅區間內，直到來自聯準會的進一步線索出現。」

美元下跌0.1%，從20年高點回落，使黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

現貨銀下跌0.5%，至每英兩18.79美元；白金上漲0.2%，至每英兩865.04美元；鈀金上漲1.5%，至每英兩2,141.91美元。

金價 利比亞 OPEC

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