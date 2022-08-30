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Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透
明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，美股大跌顯示投資人已經接收到聯準會（Fed）主席鮑爾和其他官員所發出鄭重的抗通膨訊息。

卡斯哈里周一（29日）接受彭博資訊Odd Lots podcast節目專訪時表示：「我實際上樂見主席鮑爾的傑克森洞演說被接收到的方式」，他指的是鮑爾演說後市場重挫的反應。他說：「人們現在了解到我們關於讓通膨率回落至2%的承諾有多鄭重」。

在鮑爾上周五做出簡潔而直白的演說後，美股重挫。鮑爾明確表示，就算會為家庭與企業引發經濟苦痛，央行的抗通膨行動也不會退縮。美股道瓊指數當天重挫逾千點，標普500指數收盤下跌3.4％，寫下6月中旬以來最大單日跌幅。

卡斯哈里說，相較下，美股在6月觸底到8月中旬上漲約17%的情勢並不令人樂見，因為這代表Fed抗通膨的意圖和市場對其的解讀並未接軌。

卡斯哈里表示：「我當然不樂見市場在上一次Fed會議後大漲。因為我知道我們都致力於要壓低通膨，以某種程度而言，我認為市場錯誤解讀。」

此前，市場或許一直過於渴望預期Fed政策轉向，也把這項因素納入價格計算中。然而，卡斯哈里表示Fed官員無意這麼做。再者，Fed政策是要影響金融環境，因此，任何金融環境的寬鬆，無論是透過股價上漲或是債券利差縮小，可能都被視為與Fed的目標不相容。

卡斯哈里的首要訊息是Fed理當犯的錯是過於鷹派，而從1970年代對抗通膨戰役學到的教訓，就是太早宣布對抗高物價已取得勝利。

卡斯哈里說：「Fed在1970年代犯下的最大錯誤之一是認為通膨已在下降。當時經濟走弱，所以他們在緊縮行動上退卻了，結果通膨再度回升，他們不得不再次出手壓制」， 「我們不能重蹈覆轍」。

他認為，Fed或許也可能落後於通膨下滑的曲線，但這是Fed應該願意承擔的風險，「對我而言，處理落後效應的方法是等利率到了某個水準後停下來，直到我們確信通膨已被遏制」。

卡斯哈里正從Fed最著名的鴿派官員之一變成最鷹派的官員。他本月稍早表示，支持在年底前把基準利率上調至3.9％，2023年底前上調至4.4％。

Fed 通膨 鮑爾

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