台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價1%

台積電ADR周一下跌2.2%收在82.85美元，較台北交易股票溢價1.1%，費城半導體指數同日下挫1.9%。

美國股市周一收跌，延續上周五大跌走勢，聯準會（Fed）在經濟放緩的情況下仍決心急進升息以對抗通膨，投資人開始重新調整預期心理。美國公債殖利率上升，10年期殖利率徘徊在3.11％左右。

道瓊工業指數跌184.41點，跌幅0.6%，至32,098.99點；標普500指數下跌27.05點，跌幅0.7%，至4,030.61點；那斯達克綜合指數跌124.04點，跌幅1%，至12,017.67。

台灣加權股價指數昨天大跌352.25點收在14,926.19點。台積電跌2.6%收在498.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 86.81 -1.89 84.40 0.77

中華電 CHT 123.06 +0.27 123.00 0.05

台積電 TSM 503.84 -2.23 498.50 1.07

聯電 UMC 39.53 -1.66 39.95 -1.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據