美股繼續收低 急升息疑慮揮之不去 投資人被迫調整期待

美國股市周一收跌，延續上周大跌走勢，聯準會（Fed）在經濟放緩的情況下仍決心急進升息以對抗通膨，投資人開始重新調整預期心理。美國公債殖利率上升，10年期殖利率徘徊在3.11％左右。

道瓊工業指數跌184.41點，跌幅0.6%，至32,098.99點；標普500指數下跌27.05點，跌幅0.7%，至4,030.61點；那斯達克綜合指數跌124.04點，跌幅1%，至12,017.67。

Fed主席鮑爾在傑克森洞研討會上的講話已經明確顯示，一些投資人期待的貨幣政策鴿派轉變不太可能。鮑爾還警告說，隨著央行繼續積極對抗通膨，家庭和企業可能遭受經濟痛苦。

「Fed周五收走了派對上的雞尾酒，而股票是資產市場上醉的最厲害的那一位，」 ClearBridge Investments的投資策略師Jeff Schulze說：「因此，我們不得不應付市場的宿醉。投資人正在重新評估經濟衰退風險，並領悟Fed把物價穩定放在比經濟穩定更重要的位置。」

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，最近的股市下跌表明，投資人已經明白鮑爾和他的同事們在嚴肅對待通膨問題。

8月和9月也往往是標普500指數表現最糟糕的月份。過去25年，標普500指數在8月和9月分別平均下跌0.6％和0.7％。

以Michael J. Wilson為首的摩根士丹利策略師周一在一份研究報告中表示，展望未來，企業獲利下降而非利率上升，可能給美股造成最大的威脅。大摩的獲利模型證實了這一觀點，顯示未來幾個月企業每股獲利增速將大幅下滑。

由於公債殖利率上升，大型科技股和成長股成為拖累指數的最大因素，其中蘋果下跌1.4%，微軟下跌1.1%。華爾街恐慌指數CBOE波動性指數VIX達到了27.67點，是七周來高點。

貨幣市場交易員如今認為，Fed 9月會議上加息75個基點的可能性為72.5%，這將是連續三度以這樣的幅度加息。他們預計Fed的聯邦基金利率今年年底將達到3.7%左右。

對利率預期特別敏感的2年期債券殖利率從上周五的3.391%升至3.427%，一度觸及15年高點，10年期公債殖利率從3.034%升至3.109%。而備受關注的那部分殖利率曲線--2年期/10年期公債殖利率曲線仍嚴重倒置。許多人認為倒置是經濟衰退迫近的可靠信號。

本周經濟數據的亮點是周五將出爐的8月非農就業報告。勞動力市場放緩的任何跡象都可能使美聯儲繼續大幅加息的壓力減輕。

能源股漲1.5%，是一個亮點，受助於原油價格因OPEC+可能減產和利比亞爆發衝突而跳漲約4%。

必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb大跌6.2%，因其預防缺血性中風的候選藥物在一個期中試驗中沒有達到主要目標。

標普500指數中許多跌幅最大的公司，都是在夏季股市反彈期間大幅上漲的公司。特斯拉跌1.1%。輝達（Nvidia）跌2.8%。對經濟敏感的個股下跌，達美航空跌2%。