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歐盟委員會放棄上訴 高通贏得9.97億歐元反壟斷訴訟

集微網／ 集微網

集微網報導 8月29日，路透社援引知情人士說法稱，歐盟反壟斷監管機構不會就取消高通9.97億歐元（9.91億美元）罸款的裁決提出上訴。這意味著，高通最終贏得了這場延續4年多的反壟斷訴訟。

2018年1月歐盟委員會稱，高通向其重要客戶蘋果公司支付了大筆款項，條件是蘋果不能從高通對手處購買芯片，這違反了歐盟反壟斷法。歐盟委員會為此向高通開出了9.97億歐元的罸單。

高通隨後向歐洲高級別法院提出了上訴。今年6月，歐洲第二高等法院「歐盟普通法院」宣佈，歐盟之前的裁決無效，並稱歐盟委員會的裁決中存在「一系列程序性違規行為」，「影響了高通的辯護權，並使其對該公司行為的分析無效」。

按照程序，歐盟委員會可以向歐盟最高法院「歐盟法院」提出上訴。不過，據路透社的消息，歐盟委員會將不會提起上訴，因為很難說服歐盟法院作出有利於自己的裁決。

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