美國對中國大陸先進晶片設備管制：或將豁免韓國在華廠商

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集微網消息，據韓國東亞日報引述匿名外交官稱，對於限制中國大陸獲得晶片製造設備的要求，美國將豁免韓國晶片廠商，允許三星電子和SK海力士為其在中國大陸的工廠進口美國設備。

美國商務部直接向韓國政府解釋說，其針對可以製造比14納米更先進晶片之設備的出口管制措施，不會影響在中國大陸的韓國晶片製造商。

彭博社此前引述Lam Research和KLA設備商指出，美國正在把中國大陸獲得晶片製造設備的限制從10納米收緊至14納米。

據知情人士告訴彭博社，在過去兩周左右的時間裡，所有美國設備製造商都收到了商務部的信函，要求他們不要向中國大陸供應用於14納米晶片更先進的晶片製造的設備。他們表示，商務部其實之前已經拒絕了許多14納米的許可證，因此這一變化對諸多公司財務影響不大。

Lam Research的高管表示，他們已將美國要求的影響納入他們對9月季度的展望，但沒有詳細說明。

KLA首席執行官Rick Wallace也證實，他的公司也收到美國政府的相關通知，表示對KLA的業務沒有重大影響。

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