防止通膨惡化 需避免大幅調薪？

通膨壓力大，各國「薪情」不好，各地央行都呼籲不要加太多薪？捷克央行警告別加薪超過6%，以免又得升息打通膨；加拿大央行也擔憂，工資上漲恐導致通膨率高於預期的2%。紐西蘭聯合公會E tū表示，勞工加薪平均至少有7.3%的漲幅，反映工資多年跟不上通膨的苦果。經濟學家克雷格直言：經濟差加薪會通貨膨脹；經濟好加薪會損害利潤，「別加薪算了。」

加薪恐加劇通膨

《彭博》報導，捷克央行副行長Eva警告，儘管調薪看來體貼，但過度調薪可能會加劇通膨影響。她批評捷克政府公部門加薪10%的決議，認為這會使民眾要求企業調薪，並呼籲各工會不應要求加薪超過6%，否則央行又得升息打通膨。

Eva表示，天然氣價格是目前通膨主因。捷克正考慮對電力公司、銀行及石化產業徵收「戰爭稅」，課取從能源價格飆升和因利率提升所得來的超額利潤。

《加拿大經濟郵報》報導，38%私營企業預計勞動力短缺將成為2022後半年的其中一個障礙，預計缺工的公司工資將提高6%，而其他企業則近4%。雖然加拿大央行升息降低房價和日常用品價格，工資上漲可能將導致通膨率高於預期的2%，儘管通膨的起因不是工資，但卻是通膨是否寄居於經濟的關鍵。

加薪反映凍漲苦果

《紐西蘭Stuff新聞網》報導，紐西蘭各行各業趁著缺工的時期，向公司行號要求加薪。紐西蘭聯合公會也表示，勞工加薪成功比率高於疫情前的水平，且平均至少有7.3%的漲幅，強調這是勞工應得的，但也只是反映出工資多年跟不上通膨腳步苦果的忠實呈現。

不過是否有補平了紐西蘭去年至今的通膨影響，仍有待觀察。工委會首席經濟學家克雷格直言：「景氣不好不能加薪，會通貨膨脹；景氣好不能加薪，會損害利潤。別加薪算了。」

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