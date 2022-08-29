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美股期指和亞股軟腳 Fed主席鮑爾鷹調傷大型科技股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾上周五發表鷹派言論，美股期指和亞股29日早盤走跌。歐新社
美國聯準會主席鮑爾上周五發表鷹派言論，美股期指和亞股29日早盤走跌。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周五發表利率可能維持高檔一段時間的鷹派言論，引發市場不安，造成華爾街股市大跌並推升美元後，美股期指和亞股周一早盤均走跌。

那斯達克100指數和標普500指數期貨下跌超過1%，日本、南韓和澳洲股市挫低大約2%。

衝量美元的一項指標攀升到逾一個月來高點，日圓、英鎊和離岸人民幣全部承壓。

債券遭拋售，2年期美國公債的殖利率升到2007年來最高，美債殖利率倒掛現象加深，凸顯了債市對經濟衰退的預期。

鮑爾上周在傑克森洞演講表示，限制性的貨幣政策可能必須維持一段時間以壓制高通膨，並警告不能過早放寬貨幣條件。他也說，家庭和企業恐將面臨潛在的經濟痛苦。

他的說法與市場對明年可能因經濟成長放緩而減低借貸成本的押注，形成鮮明對比。投資人對股市份外感到焦慮，進一步破壞全球股市從6月中旬熊市低點的反彈。

Charles Schwab公司首席投資策略師Liz Ann Sonders上彭博電視受訪時說，鮑爾暗示「等升息到最終，會在那裡停留一陣子。市場難以消化此事」。

投資組合的經理人，包括科技股的長期多頭在內，認為對利率敏感的科技股可能出現新跌勢——所有跡象都顯示，鑑於全球各地的商品和服務價格仍固守高檔，鮑爾會兌現他的政策威脅。

華爾街人士現正準備迎接指標公債的殖利率重新測試6月觸及的近3.5%峰值，或升到更高的4%——這會對藍籌股公司形成新威脅。

Laffer Tengler Investment投資長Nancy Tengler說：「如果殖利率激增重回3.5%，將震撼市場，科技股尤其痛苦。如果升到4%，整個股市都將發生變化並重新調整。」

這一切可能讓避險基金措手不及，高盛集團追蹤的行業數據顯示，上季的科技股押注攀高到疫情爆發以來的最高水準，主因是以為經濟放緩可能重振大型股交易。

比特幣跌破20,000萬美元大關，部分人士視為投資人情緒進一步下滑的標誌。黃金和原油價格波動。

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