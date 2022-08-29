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美2年期債券殖利率漲至15年高位3.46% 受央行鷹派刺激
美國公債在亞洲掀起龐大賣壓，美國2年期債券殖利率一度上漲6個基點，至3.46%，達到 2007年11月以來最高，受到全球央行在聯準會（Fed）傑克森洞年會上偏鷹談話所刺激。
Fed主席鮑爾表示，緊縮性政策可能會持續一段時間，他並警告不應過早放鬆政策。
美國10年期公債殖利率上漲4個基點至3.08%。
野村證券駐雪梨的利率策略師Andrew Ticehurst說：「外界已預期鮑爾會偏鷹，但他輕易超越這樣的預期。我很驚訝美國利率市場在周五晚上沒有更大幅度的波動。」
鮑爾和全球各大央行其他官員在年會上發出了一個明確的信息，即他們準備繼續升息，直到通膨大幅放緩，就算造成經濟損失也在所不惜。
澳洲10年期公債殖利率上漲10個基點，紐西蘭同類債券殖利率上漲6個基點。
美股期指繼續下跌，亞洲股市也重挫。那斯達克和標普500指數期指跌幅超過1%，MSCI亞太指數大跌2.1%，創6月 13日來最大跌幅。日本、澳洲、南韓股市下挫約2%。
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