快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美2年期債券殖利率漲至15年高位3.46% 受央行鷹派刺激

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國2年債券殖利率站在15年來高峰。/擷自彭博
美國2年債券殖利率站在15年來高峰。/擷自彭博

美國公債在亞洲掀起龐大賣壓，美國2年期債券殖利率一度上漲6個基點，至3.46%，達到 2007年11月以來最高，受到全球央行在聯準會（Fed）傑克森洞年會上偏鷹談話所刺激。

Fed主席鮑爾表示，緊縮性政策可能會持續一段時間，他並警告不應過早放鬆政策。

美國10年期公債殖利率上漲4個基點至3.08%。

野村證券駐雪梨的利率策略師Andrew Ticehurst說：「外界已預期鮑爾會偏鷹，但他輕易超越這樣的預期。我很驚訝美國利率市場在周五晚上沒有更大幅度的波動。」

鮑爾和全球各大央行其他官員在年會上發出了一個明確的信息，即他們準備繼續升息，直到通膨大幅放緩，就算造成經濟損失也在所不惜。

澳洲10年期公債殖利率上漲10個基點，紐西蘭同類債券殖利率上漲6個基點。

美股期指繼續下跌，亞洲股市也重挫。那斯達克和標普500指數期指跌幅超過1%，MSCI亞太指數大跌2.1%，創6月 13日來最大跌幅。日本、澳洲、南韓股市下挫約2%。

延伸閱讀

美股暴跌台股早盤失守萬五 政府基金護盤將發力

8/29【早晨財經速解讀】鮑爾放鷹道瓊血崩千點 費半重跌5% 台股破底危機 國安基金待命中?長榮航華航大反彈 下半年經濟靠解封?

本周開盤前 五件國際事不可不知

鮑爾放鷹…台股警戒 外資推演三劇本

相關新聞

為何歐元、英鎊跌跌不休？謝金河：2恐怖原因 歐洲從經濟強國變最大破口

歐洲已成世界經濟最大的破口！2022年已過大半，後世史家如果寫歷史，今年除了俄烏戰爭造成的經濟危機，歐洲面臨的衝擊可能也是歷史之最。

政府印鈔但印不了天然氣 小心本益比高周期性成長股

導致全球通膨飆升的能源危機日益嚴重，股市交易員面臨資金何處安放的難題。

歐美央行一致支持貫徹緊縮 傑克森洞年會重點一次看

全球各大央行官員上周末在傑克森洞共同傳達了一個簡單的訊息：他們準備好貫徹升息，不惜造成若干傷害。

美股期指和亞股軟腳 Fed主席鮑爾鷹調傷大型科技股

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周五發表利率可能維持高檔一段時間的鷹派言論，引發市場不安，造...

美2年期債券殖利率漲至15年高位3.46% 受央行鷹派刺激

美國公債在亞洲掀起龐大賣壓，美國2年期債券殖利率一度上漲6個基點，至3.46%，達到 2007年11月以來最高，受到全球...

東亞日報：美國對陸先進晶片設備管制 南韓陸廠不受限

東亞日報引述未具名的外交管道報導，美國政府對中國大陸所實施的晶片製造設備出口管制，將豁免南韓晶片廠商，允許三星電子和SK...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。