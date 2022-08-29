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Reality成真？ 蘋果搶先登記商標為明年AR/VR裝置鋪路

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
這些商標名稱都被蘋果搶先登記。圖/擷自彭博
這些商標名稱都被蘋果搶先登記。圖/擷自彭博

蘋果（Apple）可望在明年推出備受期待的混合實境頭戴式裝置，從商標登記來看，蘋果已先搶先定下各種可能的命名。

彭博新聞報導，「Reality One」、「Reality Pro」、「Reality Processor」的名字在美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、哥斯大黎加、烏拉圭均已登記。蘋果並非自己出面登記，而是循過去模式，委由法律事務所代辦。

蘋果的頭戴式裝置預料會結合虛擬實境（VR）和擴增實現（AR），如此一來，未來和已推出VR裝置的Meta 的競爭勢必加劇。蘋果7年前發表Apple Watch之後，就一直沒有推出新的硬體裝置。

據彭博報導，這些商標名的申請尚未得到核准，蘋果未來產品也未必真的使用這些名稱。不過，各種跡象顯示，蘋果已開始為進軍頭戴式裝置市場預做準備。

據彭博新聞取得的資料，新的商標名均登記在一家名為Immersive Health Solutions的名下。這家公司由另一家名為 Corporation Trust 的德拉瓦州空殼公司所登記，這麼做是避免被人發現。不過，彭博發現，RealityOS的商標也登記在這家公司名下。

蘋果以往也會採取同樣程序，在正式推出某個產品之前的幾個月或幾年就先登記，目的是避免別人搶先登記，最後得花錢購買。彭博報導，蘋果準備在明年推出頭一款混合實境頭戴式裝置，定位在高端市場，但開發期間面臨鏡頭感測裝置、軟體和過熱等諸多瓶頸。

蘋果一般在高端市場會用「Pro」的命名，像是 iPhone 13 Pro、iPad Pro、McBook Pro等等；也會用「One」的命名，像是 Apple One套裝訂閱服務。

彭博報導，蘋果頭一款代號為 N301的頭戴式裝置一旦問世，將是市面上功能最強也最高價的款式。此外，蘋果也正開發後續款式。在蘋果內部，這款裝置有時被稱做「Reality」，可見蘋果至少曾經考慮過這個名稱。

「Reality Processor」的商標名可能代表為頭戴式裝置所設計的專用晶片。蘋果計劃採用 M2 系統晶片搭配16 GB的記憶晶片，但為處理高解析的VR和AR圖像，可能還需要額外的技術。

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