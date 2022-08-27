道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

道瓊工業指數周五大跌逾1,000多點，聯準會（Fed）主席鮑爾表明繼續對抗通脹，就算付出犧牲經濟成長的代價也在所不惜，徹底澆熄市場以為Fed貨幣政策可能明年可能轉向的指望，隨下周邁入命運多舛的9月，投資人再度被幢幢悲觀魅影所籠罩。

鮑爾在Fed傑克森洞年會上最受關注的講話中表示，Fed必須繼續提高利率，並保持高利率直到通膨得到控制。有投資人認為，這是他首次表明「就算日子難過也得做」，讓原本指望Fed將在明年某時從升息轉為降息的投資人大失所望。

道瓊工業指數崩跌1008.38點，跌幅3%，創5月以來最大單日跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫3.4%和3.9%。在鮑爾發表講話前，美股變動不大，然後愈跌愈重。美股三大指數一周下來跌幅超過4%。

費城半導體指數周五崩跌5.2%，台積電ADR大跌3.2%。

美股周五崩跌至此，且連跌兩周，回吐7月底以來大部漲勢。這段期間大舉反彈的大型科技股跌得最重。鮑爾8分鐘的演講，讓美國富豪淨值一天內蒸發780億美元。

與升息密切相關的美國2年期債券殖利率在鮑爾講話後大幅上揚，由周五的3.372%漲到3.391%，美國10年期公債殖利率從周四的3.023%小幅升至3.034%，拉大短期和長期公債殖利率之間的倒掛幅度，這是債券市場的一個關鍵衰退指標。

鮑爾對抗通膨的決心相當堅決：「降低通膨是要付出不幸的成本，但若不能重拾物價穩定，引來的痛苦會更重。」

Cornerstone財富管理公司投資總監霍奇（Cliff Hodge）說：「鮑爾總不能直接說 ，為擊潰通膨，就算經濟導致衰退也無所謂，但擺明就是如此。 」

Integrity 資產管理公司基金經理人吉伯特（Joe Gilbert）表示，「鮑爾是希望金融條件進一步緊縮，希望市場知道Fed還不準備宣布戰勝通膨。他排除了很快降息的可能性，市場開始重新評價。」

從市場周五行情看來，投資預料Fed 2023年2月會升息到3.8%，高於本月初的3.3%。目前聯邦資金利率的水準為2.25%至2.50%。

部分投資人和交易日陸續結束暑假歸隊，市場擔心9月前路滿布荊棘。9月向來是表現最差的月份，1945年以來平均下跌0.6%，去年就跌了4.8%。《股票交易者年鑑》解釋，基金經理人往往會在第3季末賣掉表現較差的部位。

法盛（Natixis）投資管理公司首席策略師詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）認為，如今投資人了解到Fed沒有預期那麼早開始降息，標普500指數9月可能下跌多達10%。

CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）指出， 9月20至21日的Fed政策會議也可能在9月激起更多波盪， 導致標普500指數跌向6月谷底。

Fed在9月開會，官員將討論是要升息2碼還是3碼（0.75個百分點），期貨市場反映升息3碼的機率為60%，升息2碼的機率為40%。

鮑爾重申，當官員下個月開會時，再次實施「非尋常大幅」升息可能是合適之舉，但他仍強調，「9月利率決定將取決於接下來經濟數據的整體表現和不斷變化的前景」。因此，投資人將從下周五公布的美國8月就業報告爬梳線索，以便了解勞動市場緊俏情況是否有所緩解。