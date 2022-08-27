鮑爾單憑8分鐘演說 讓美國億萬富翁身家縮水780億美元

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。

彭博資訊報導，全球首富、特斯拉執行長馬斯克的淨資產蒸發55億美元、亞馬遜創辦人貝佐斯的財富縮水約68億美元，是彭博億萬富翁指數內，身家損失最多的。

另外像是微軟創辦人比爾蓋茲和股神巴菲特分別減少22億美元和27億美元。谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）的財富則跌破1000億美元。

鮑爾26日在傑克森霍爾年會演說上暗示，聯準會可能會繼續升息，並在一段時間內保持高利率以遏止通膨，駁斥有關聯準會將很快改變激進貨幣政策的任何說法，並抑制了美股近期反彈。

標普500指數26日下跌3.4%，創6月中旬以來最大單日跌幅，以科技股為主的那斯達克100指數則暴跌逾4%。

今年很少有億萬富翁倖免於難。全球500大富豪資產在2022年上半年縮水1.4兆美元，這是全球億萬富翁財富有史以來在半年內的最大跌幅。但美股7月起出現反彈，使得投資人押注市場暴跌已經結束。