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鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當
美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日在傑克遜洞年會上發表偏向「鷹派」演說，暗示Fed可能繼續升息，並將高利率維持一段時間，以抑制通膨；他並且推倒市場認為Fed很快就會反轉降息的預期，表示9月升息3碼可能「適當」。
鮑爾表示，「恢復物價穩定可能需要維持緊縮性的立場一段時間。歷史紀錄證明，過早放鬆政策並不適宜」。
他表示，使通膨恢復到2%目標，是Fed「當前壓倒一切的焦點」，即使消費者與企業可能感受到痛苦也在所不惜。他並重申，9月Fed會議時，決定再一次「大到不尋常」的升息幅度可能適當，不過他並未對此做出確定的承諾。
他表示，「我們9月會議的決策完全要看後續的數據及最新的展望而定」。
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