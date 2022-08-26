美國民眾投保壽險熱度降溫 回到疫前水準

華爾街日報報導，在新冠疫情帶動下，美國曾掀起投保壽險的熱潮，但最新數據顯示，這股熱潮已終結，幾乎快回到疫情前的水準。

MIB集團的數據顯示，保險業者今年截至8月中旬的壽險保單申請件數較去年同期下滑6.5%，也比2020年同期少1.5%，當時美國民眾對疫情的擔憂，開始轉為增加買保險。

MIB營運長卡魯索說，申請件數仍比2019年同期高2%，意味著這個產業並未把銷售動能全都吐回去。歷史經驗顯示，約70%的申請件數會通過核保。

Limra的初步數據另指出，相較於歷經破紀錄成長的去年同期，今年上半年的保單銷售下降9%，與2019年上半年處於同一水準。

保險業者寄望疫情期間做出的改變，助他們維持保單銷售，例如擴大線上賣保單和其他直接面對消費者（D2C）的商業模式。有些業者放寬血液和尿液檢測的要求，有些則擴大採用數位病，當作評估申請者健康風險的方式。

不過，保單銷售還面臨其他阻礙。例如，自2020年中起，一些知名壽險業者已完全不賣超熱門的「保證型萬能壽險」。這種保單承諾，要保人終其一生，每年需繳的保費都不會增加。

在利率大幅下滑後，保險業者減少這類保單，並普遍提高保費。壽險業者絕大多數的獲利是透過把客戶的保費投資債券而來，直至滿期金給付，而低利率會衝擊他們的報酬率。即便如今利率已攀升，但業界和分析師認為，這類保單增加的速度可能不會太快。