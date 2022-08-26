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莫德納提告輝瑞、BNT 控「侵害mRNA專利」
美國CNN報導，美國藥廠莫德納（Moderna）26日記者會表示，針對輝瑞（Pfizer）和BioNTech「提出侵害莫德納的mRNA科技平台核心專利訴訟」。
莫德納新聞稿表示：「莫德納認為，輝瑞和BNT開發的新冠疫苗Comirnaty，侵害莫德納在2010至2016年間所提交涵蓋基礎mRNA科技專利。這項具突破性的科技對於莫德納開發自己的新冠疫苗Spikevax至關重要。而輝瑞和BNT在未經莫德納允許的情況下，複製了這項科技開發自己的新冠疫苗。」
莫德納表示，他們的目標不是要讓輝瑞疫苗從市場下架，或阻止輝瑞在未來銷售疫苗，也不會在特定狀況下損害輝瑞的疫苗銷售。
輝瑞公司發言人告訴CNN，輝瑞尚未接收到這項資訊，「無法在此時進行評論」。
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