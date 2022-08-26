傳亞馬遜可能收購 藝電股價早盤漲5%

遊戲開發商美商藝電（EA）股價在26日早盤大漲5%，原因是媒體報導指出，EA可能被電商巨擘亞馬遜收購。

彭博資訊引述USA Today的專欄報導，亞馬遜最快可能在26日提出收購EA。EA的知名作品包括Apex英雄、足球遊戲FIFA、及美式足球遊戲Madden。

報導指出，這起交易案若完成，有助加速亞馬遜晉身電玩產業要角的步調。然而，CNBC的財經記者費伯（David Faber）則對亞馬遜收購EA的可能性提出質疑。

EA股價今年來下跌約3%，市值約350億美元。電玩遊戲產業今年來已出現多起重大交易案，包括微軟690億美元收購動視暴雪，以及Take-Two Interactive Software以110億美元收購Zynga。電玩產業在新冠疫情期間蓬勃發展，儘管今年來銷售放緩，仍被視為長期營收重要來源，因為熱門作品推出後可以持續數年帶進營收。