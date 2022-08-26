比特幣的抄底機會已浮現？專家：算力已回升

從最近的技術信號來看，比特幣接下來很有可能大幅上漲。

CNBC報導，比特幣從去年11月近6.9萬美元的歷史高點崩跌逾60%以來，投資人便忙著找尋比特幣的底部。近幾個月來，整體加密幣市場已蒸發近2兆美元市值。

統計全網算力的「哈希率」（hash rate），可望為比特幣的動向指引迷津。5月中以來，哈希率的30日平均值下降逾7%，最慘時更一度大跌10%，意味著礦工已關閉礦機。比特幣大跌使持續挖礦變得不划算，礦工可能售出比特幣來度過市場的不景氣，也會關閉礦場來節省成本。

量化加密幣基金Capriole Investment創辦人艾德華說，當哈希率30日均值超越了60日均值，代表礦工的出走潮可能已結束；在此同時，若比特幣10日移動均價突破20日均價，則兩相結合成「買進」訊號，而這類情況在20日已浮現。

艾德華表示，在2016年8月，也就是上次這類信號浮現時買進比特幣，若在2018年12月賣出，則報酬率突破3,000%。