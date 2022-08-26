迎電動車時代 台星業者推停車充電整合式App

電動車時代來臨，新加坡規劃2030年廣設6萬個電動車充電站。因應綠色經濟發展，台、星業者攜手推出一款結合停車、充電、室內導航及預約的App，有助減碳也增添便利性。

為推動綠色發展，新加坡規劃2030年左右，所有新註冊車輛及計程車都需使用更清潔的能源驅動，預計2040年全面淘汰內燃式引擎車輛。同時，星政府計劃2030年左右，在全島設立6萬個供電動車使用的充電站。

瞄準電動車發展及智慧城市商機，新加坡與台灣科技業者攜手推出一款結合停車、充電、室內導航及預約的整合式App服務，使用者可直接透過這款手機應用程式（App）一次付款。

Ochlos Systems執行長鄺偉薦接受中央社記者專訪時表示，有了這套服務方案，使用者進到停車場後不需多花時間找車位，由室內導航功能直接引導至可停車的位置，不僅節省時間也能減少碳排放。

「每個人在密度高的城市裡都需要這樣的科技」，他說，新加坡歷史悠久的日報大廈（Jit Poh Building）停車場已開始使用這款App服務。

「停車場在智慧城市中是不可忽略的部分」，Ochlos Holdings執行長楊正祺受訪表示，先前研發停車預約系統就有考慮電動車發展的趨勢，因此目前這套App也有預約充電功能，增添便利性且符合智慧城市的概念。

楊正祺認為，像是日報大廈這樣的歷史建築都可以使用智慧方案，「新建築更沒有拒絕的理由」。

鄺偉薦指出，只要有停車空間都是可以合作的對象，包括停車場業者、地產商等。

他透露，第一階段目標希望在新加坡主要核心地段，「達到50個建築用我們的App」。除了新加坡，未來半年應該也可以看到馬來西亞、台灣陸續有業者使用這款App。

楊正祺觀察，除了自用小客車，未來新加坡的快遞、郵政車輛都將面臨充電需求，如何有效應用停車場空間，就像加油站一樣，讓這些車輛不需回到總部就可充電，將會是重要課題之一。

這些都是台灣與新加坡可以進一步合作的機會，身為新加坡台北工商協會會長的楊正祺表示，台灣在軟硬體結合及製造方面有很強的能力，而新加坡具有國際化的優勢，尤其是對東南亞國家協會（ASEAN）國家經濟發展、城市發展有很大影響力。

就他看來，台、星業者攜手合作，不僅是進軍東協國家甚至是歐美地區，「是非常好的結合」。