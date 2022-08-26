韓國半導體產業圈 對美國「晶片法案」表示擔憂

集微網消息，據businesskorea報道，2022年CHIPS and Science法案通過後，韓國半導體公司的擔憂越來越大。該法案將為在美國建設半導體設施的公司提供390億美元和25%的稅收優惠，並為在美國進行半導體研發的公司提供110億美元。在10年內，每個接受者都被禁止增加在某些指定國家的半導體投資和設施。

該禁令不適用於傳統的晶片。然而，法律中對遺留晶片的定義，即28奈米和更早的技術，並不明確，因為法律沒有規定是關於內存晶片還是非內存晶片。根據該法律，美國商務部應該在以後提出一個明確的定義。

如果禁令是針對內存和非內存，三星電子的風險將相對較低，因為NAND閃存更多的是關於層數而不是奈米水平。

在任何情況下，三星電子都不可能完全沒有風險，因為每個接受者都必須經常向有關部門通報其投資計劃和活動，為期10年，在大多數情況下這些都是商業機密。