鮑爾今天要說什麼？市場預期：升息並守在高檔

美國聯準會主席（Fed）鮑爾周五將在傑克森洞全球央行年會上發表演說。關於美國經濟是否瀕臨衰退，以及這會如何影響到聯準會升息進程，近幾周討論得沸沸揚揚，預料鮑爾將闡述，Fed會持續升息並堅守高檔的策略，展現全力抗通膨的立場。

鮑爾的同事明顯傾向支持不僅繼續升息，而且在通膨回到2%目標區之前不降息，其中包括亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克。路透解讀他的發言說白了就是：別指望聯準會出手解救經濟或失業者，免於景氣的溫和下滑。

聯準會官員以前也許避談衰退，近幾周已轉化為希望避免衰退，以淡化其重要性。費城聯準銀行總裁哈克周四接受CNBC採訪時表示：「我認為持續或深度衰退的風險不是很高。」

這與英國和歐洲等地區的預期相近，也就是即使面對經濟下行，主要央行可能仍須繼續加息，而不是以降息來提振經濟和就業。聯準會認為，若讓通膨失控，代價恐將更高，未來面臨更大的風險。而眼下的任務是向大眾推銷這種觀點。

至於升息後要維持利率水準多長的時間，就業和產出可能需要付出多少代價，就沒人能擔保了。