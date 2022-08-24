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Fed卡斯哈里說Fed必須緊縮貨幣政策 是「非常清楚的」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡斯哈里在疫情之前是Fed最敢言的鴿派，最近幾個月轉變為該央行最大的鷹派。路透
卡斯哈里在疫情之前是Fed最敢言的鴿派，最近幾個月轉變為該央行最大的鷹派。路透

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，美國通膨非常高，聯準會（Fed）遏制通膨必須有所作為。

卡斯哈里周三在明尼阿波利一個場合中說，Fed勢必要緊縮貨幣政策，「這是非常清楚的 」。 「通膨達8%或9%，將面臨通膨預期失序且導致非常糟糕結果的風險。」

卡斯哈里在疫情之前是Fed最敢言的鴿派，最近幾個月轉變為該央行最大的鷹派。Fed今年一直在快速升息，以壓抑接近40年來高峰的通膨。

Fed 周二發布貼現率會議紀錄顯示，Fed 12個地區聯邦準備銀行中有兩家董事支持7月將貼現率上調100個基點。Fed發布聲明說，聖路易和明尼阿波利聯邦準備銀行董事會7月14日投票支持提高貼現率1個百分點。九家地區聯邦準備銀行董事支持將貼現率提高75個基點，堪薩斯市聯邦準備銀行董事主張提高50個基點。

7月27日聯邦公開市場委員會成員一致同意將基準利率提高3碼（75個基點（至2.25%-2.5%，當月貼現率也被提高3碼至2.5%。

Fed官員本周將前往懷俄明州的傑克森洞參加年會，來自世界各地的央行總裁也將出席。Fed主席鮑爾周五在會議上發表談話，有機會重設金融市場對未來利率走向的預期。

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius周二接受彭博電視訪問獨排眾議。他說：「我認為他（鮑爾）會像上次記者會那樣提出放慢升息速度的理由。我們已經實施兩次幅度75基點的升息。除非經濟數據方面有重大意外，否則高盛的預期是9月升息50基點。」 他說： 「我不認為他會透露具體幅度，但他應該會提到存在過度緊縮風險，因此相對於超常規升息，有理由放慢點速度。」

Fed 通膨

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