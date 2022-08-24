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美元疲軟提振油價和金價 黃金中止六連跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國8月企業景氣連續第二個月萎縮，加劇了對整體經濟健康狀況的疑慮。美元擴大跌幅，也幫助金價取得逾兩周最大漲幅，圖為黃金條塊示意。聯合報系資料照
美國8月企業景氣連續第二個月萎縮，加劇了對整體經濟健康狀況的疑慮。美元擴大跌幅，也幫助金價取得逾兩周最大漲幅，圖為黃金條塊示意。聯合報系資料照

國際原油價格周二上漲，受美元走軟所提振，市場也在考慮OPEC+減產以穩定期貨市場的可能性。黃金止步六連跌，因經濟數據顯示美國經濟有疲軟跡象。工業金屬漲跌互見，鋁價上漲，因為電力問題威脅到中國和歐洲的生產。以下是整理自彭博的商品行情：

布蘭特原油重登100美元

西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.7%，收於每桶93美元上方；美元走軟使得以美元計價的大宗商品顯得更加便宜，給油價帶來額外提振；布蘭特原油自8月初以來首次重登100美元上方。

在沙烏地石油部長對彭博表示石油期貨越來越脫離基本面之後，交易員開始考慮OPEC+減產可能性。

10月交割的WTI原油期貨上漲3.38美元，結算價報每桶93.74美元；10月交割的布蘭特原油期貨上漲3.74美元，結算價報每桶100.22美元

黃金止步六連跌

美國8月企業景氣連續第二個月萎縮，加劇了對整體經濟健康狀況的疑慮。美元擴大跌幅，也幫助金價取得逾兩周最大漲幅。

紐約時間下午4:11，現貨黃金上漲0.7%，報每英兩1,747.65美元；紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.7%，結算價1,761.20美元。鈀金下跌，白銀和白金上漲。

基本金屬面臨供應風險

在持續且強烈的高溫天氣中，中國大陸採取的限電措施影響到銅、鋁、鋅的產量。

倫敦時間下午5:51，LME鋁價上漲1.4%，結算價報每噸2,424美元；銅價上漲1.2%。其他多數金屬下跌，鎳下跌2.7%，鋅下跌0.4%。

金價 原油價格

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