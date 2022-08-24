美元因美經濟數據不佳走貶 策略師認為走強格局未變

美元指數周二下跌，止住四連漲，數據顯示美國經濟放緩，可能因此緩和聯準會（Fed）繼續大舉升息的壓力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌0.4%至108.624。歐元兌美元走升0.2%，報0.99625美元，脫離盤中創下的20年新低0.99005美 元，市場擔心能源衝擊繼續刺激通膨，使歐洲更有可能陷入衰退，一度拖累歐元下跌。今年迄今為止，歐元已經下跌了約12%，8月已經下跌了近3%。

美元指數最初跟隨美國公債殖利率走低，因遜於預期的PMI和房屋銷售報告顯示經濟正在降溫。隨後美國公債抹去漲幅、美國10年期公債殖利率回升至3%以上，美元也收復部分失地。

周二的數據顯示，美國8月企業活動連續兩個月萎縮，標普全球綜合採購經理人指數(PMI)下滑至2020年5月以來最低。其他數據顯示，在對利率高度敏感的地產業，新建住宅銷售降幅大於預期。

大多外匯策略師認為，美元仍有反彈空間，尤其是在歐洲前景依然嚴峻、全球經濟成長惡化的情況下。

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin稱，他對美元還會跌多少持謹慎態度，稱債市對周二數據更加溫和的反應以及歐元的利空因素都將令美元繼續走強。周二的其他報告暗示全球經濟成長疲軟，也將有助於保持美元強勢。

英鎊在PMI數據公布後收復部分失地，兌美元上漲0.5%，報1.18255美元， 稍早曾低見1.1718美元。

日圓兌美元升值0.5%至136.72日圓。