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台積電ADR止住二連跌 跟隨費半上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲0.9%收在86.03美元，止住連二日頹勢，較台北交易股票溢價3.1%，費城半導體指數同日上漲0.7%。

美國股市周二在疲弱的經濟數據公布後繼續下跌，標普500指數連三日下跌，投資人關注本周傑克森洞央行年會上聯準會（Fed）對貨幣政策走向的進一步明示。

標普500指數下跌9.26點，跌幅0.2%，至4128.73點，過去三個交易日下跌3.6%。道瓊工業指數下跌154.02點，跌幅0.5%，至32909.59點。科技股集中的那斯達克綜合指數微跌0.27點至12381.3點。

台灣加權股價指數昨天下跌149.25點收在15,095.89點。台積電跌1.2%收在504.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 89.39 +1.02 86.60 0.75

中華電 CHT 122.91 +0.07 12.50 0.33

台積電 TSM 519.60 +0.93 504.00 3.10

聯電 UMC 40.65 +0.45 40.80 -0.37

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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