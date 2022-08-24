美股連三日下跌 數據疲軟令市場擔心經濟放緩 費半反彈

美國股市周二在疲弱的經濟數據公布後繼續下跌，標普500指數連三日下跌，投資人關注本周傑克森洞央行年會上聯準會（Fed）對貨幣政策走向的進一步明示。

數據顯示8月美國民間部門景氣連兩個月萎縮，服務業尤其疲軟，因為在通膨和金融條件緊縮的情況下需求減弱。 美國7月新建住宅銷量今年六度下降，折合年率銷量創2016年初以來最低水準。

8月標普全球綜合採購經理人指數(PMI)初值從7月終值47.7降至45，為2021年5月以來最低。讀數低於50表明企業活動萎縮。

標普500指數下跌9.26點，跌幅0.2%，至4128.73點，在過去三個交易日裡下跌了3.6%。道瓊工業指數下跌154.02點，跌幅0.5%，至32909.59點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌0.27點，跌幅不到0.1%，至12381.3點。

費城半導體指數上漲0.7%，2022年跌幅收窄到約27%。

在債券市場，美國10年期公債殖利率從周一的3.035%上升至3.053%，連續三個交易日走高。

美股最近幾天轉為下跌，因為Fed的鷹派言論讓投資人重新關注將繼續大幅升息的可能性。標普500指數自6月16日以來上漲13%，但今年來仍下跌13%。

市場對Fed 9月升息50個基點還是75個基點意見不一，最近幾位政策制定者對Fed政策將出現鴿派轉向的預期進行反擊，並強調Fed對抗通膨的承諾。

聯儲會12個地區聯邦準備銀行中有兩家銀行的董事支持7月將貼現率上調100個基點，表明內部壓力要求央行採取比上個月更大的行動。

「我們在過去一周看到的是，人們意識到Fed仍可能在9月升息75個基點」，Longbow Asset Management的執行長 Jake Dollarhide說，「市場擔心鮑爾會重拾鷹派立場」。

花旗集團的Beata Manthey表示，考慮到通膨不退以及因此進一步升息的前景，近期股市的漲勢已經過頭了。「股市的近期前景仍然具有挑戰性，」 Julius Baer股票策略主管Mathieu Racheter說，「量化緊縮對金融市場的影響尚未感受到，而企業獲利調降周期剛剛開始」。

Zoom Video Communications暴跌近17%，這家曾經備受青睞的「居家避疫股」調降年度獲利和營收預測。

推特股價大跌7.3%，該公司的前安全主管投訴，稱該公司未保護敏感的用戶數據。

標普500指數11個類股中，有七個下跌，房地產股領跌，跌幅為1.5%，其次是醫療保健股下跌1.39%。

標普500能源股反彈3.6%，跟隨原油價格跳升走勢，因為供應緊張重新成為焦點。

梅西百貨上漲3.8%，此前該零售商公布上季獲利超出預期，而Palo Alto Networks大漲約12%，此前該網路安全公司公布樂觀的單季業績並宣布拆股計劃。